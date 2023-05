Caltanissetta, alunni della P.Leone in sfida a “Per un pugno di libri…..al Rapisardi Da Vinci”

Si è svolta, presso l’atrio della biblioteca Scarabelli, il 24 maggio la prima edizione del gioco “Per un pugno di libri…..al Rapisardi Da Vinci”. La 2F e la 2G provenienti dall’I.C. M. Luther King plesso P. Leone, guidate dalle Professoresse Chiantia e Fasulo, si sono sfidate in una entusiasmante gara di lettura sul romanzo “Rebel” sotto l’attenta supervisione dell’autrice Danila Trapani con la 1B IT, la 1C IT e la 1D ART dell’ITET Rapisardi Da Vinci guidate dalle Professoresse Marino, Scarsi e Zaccaria.

L’iniziativa, organizzata dal gruppo Biblioteca dell’ITET e coordinata dalla professoressa Marino, è stata inserita tra quelle proposte per Il maggio dei libri dal Patto per la lettura di Caltanissetta.

Molto partecipate sono state le quattro fasi della gara che hanno visto la 2F dell’I.C. M. Luther King e la 1B IT dell’ITET contendersi, a suon di risposte corrette, il primo posto che è stato meritatamente ottenuto dagli alunni della 2F.