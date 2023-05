Caltanissetta, al Rapisardi-Da Vinci concluso l’Erasmus+ “Code of Youth: Shield of Human Rights”

Si è appena conclusa in un’atmosfera di grande entusiasmo l’ultima mobilità del progetto Erasmus+ “Code of Youth: Shield of Human Rights” presso l’ITET “Rapisardi Da Vinci” di Caltanissetta. I partner del progetto coordinato dalla professoressa Lucia Colore, provenienti da Turchia, Belgio, Croazia e Portogallo sono stati accolti presso l’Istituto diretto dalla dott.ssa Santa Iacuzzo per vivere una intensa settimana, dal 14 al 19 maggio, all’insegna di cultura, tradizione ed innovazione.

Alle attività organizzate all’interno dell’Istituto, finalizzate a sostenere i valori della Dichiarazione dei Diritti Umani, sono state affiancate infatti azioni volte a promuovere il nostro territorio e la sua bellezza.











Le delegazioni straniere, accolte dal Sindaco Dott. Roberto Gambino, hanno potuto apprezzare l’eleganza di Palazzo del Carmine e l’incantevole Teatro Margherita. Hanno inoltre visitato il centro storico della nostra città e conosciuto la sua storia. In una settimana in cui il sole non ha brillato, i partner del progetto sono stati scaldati dall’accoglienza cordiale ed affettuosa della comunità scolastica dell’ITET (dirigenza, studenti, docenti, personale amministrativo) e dei Nisseni (gestori di B&B, ristoratori, maestri dolciari, direttori di musei, referenti di associazioni che operano nel sociale e gente del luogo).

I partner del progetto “Code of Youth: Shields of Human Rights” hanno apprezzato le grandi potenzialità degli studenti coinvolti, in tutto 55, che si sono cimentati in molteplici attività (guide della città, attori, presentatori di device informatici, musicisti) usando come lingua veicolare l’inglese e divenendo ambasciatori di bellezza e qualità.



Il ricco programma della settimana si è concluso con la cerimonia di consegna dei certificati di partecipazione, allietata dalla musica della band dell’Istituto, guidata dai professori Eugenio Cardillo e Fabio Riggi, ed impreziosita dall’esibizione della professoressa Patrizia Capizzi.