Bimba di 5 anni muore dopo essere stata sbalzata fuori dal finestrino dell’auto sulla quale viaggiava

Una bimba di 5 anni è morta dopo essere stata sbalzata dal finestrino dell’auto sulla quale viaggiava. E’ accaduto a Vigevano. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell’auto guidata dalla madre, che si è scontrata con un’altra vettura. Lo schianto è stato violentissimo e la bambina è stata trasportata d’urgenza in ospedale assieme alla donna e al conducente dell’altro veicolo. Per la piccola non c’è però stato nulla da fare.

I medici del 118, dopo aver tentato di rianimarla sul posto, l’hanno trasportata al Pronto soccorso dove è arrivata priva di vita. Nell’impatto la bimba è stata trovata fuori dall’auto, a terra: all’arrivo dell’automedica e di due ambulanze della Croce Rossae della Croce Azzurra aveva perso molto sangue ed era incosciente. Non si è più ripresa.