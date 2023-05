Bambina di sei anni cade dalla sedia mentre gioca, batte la testa e muore

Tragedia domestica per una bambina di sei anni che è caduta dalla sedia ed è morta a distanza di tre giorni presso l’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. E’ accaduto a Pieve Rossa, frazione del Comune di Bagnolo in Piano, nel Reggiano. Qui la piccola è finita a terra mentre stava giocando. I genitori, vedendo che la bimba aveva battuto la testa, hanno chiamato i soccorsi nell’immediato.

Arrivata in ospedale, la bimba ha subito un primo arresto cardiaco, ma il personale medico – che si è reso conto subito della gravità della situazione – è riuscito in un primo momento a rianimarla. È stata ricoverata al reparto di rianimazione pediatrica dell’Arcispedale, ma nonostante le cure e i tentativi dei medici, la piccola non ce l’ha fatta e non s’è potuto che costatarne il decesso.