Anziana cade dalle scale della propria abitazione e muore

Non le ha lasciato scampo alcuno la caduta dalle scale della propria abitazione. E’ morta così una donna di 88 anni. L’anziana, cadendo all’interno della propria abitazione di via Termini a Monreale, è purtroppo rimasta vittima di una brutta caduta sulla quale è morta sul colpo.

A trovare il corpo, dopo essere stati allertati da parenti preoccupati dal fatto di non riuscire a contattare l’anziana, sono stati i vigili del fuoco. All’arrivo dell’ambulanza, purtroppo per i sanitari del 118 non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. La salma sarà restituita ai familiari per celebrare i funerali.