Sommatino. Il 29 aprile alla Domus Misericordiae convegno sulla nuova PAC 2023/2027

SOMMATINO. E’ in programma per il prossimo 29 aprile alle 17,30 alla Domus Misericordiae il Convegno sulla Nuova PAC 2023/2027. Nell’occasione, come ha annunciato l’amministrazione comunale saranno ospiti personalità di spessore che illustreranno e metteranno a conoscenza delle ultime novità sulla Politica Agricola Comune.

Si parlerà di Ecoschemi, di sostenibilità ambientale, di coltivazioni biologiche, sia in termini di tecnica colturale che di richiesta di contributo con il PSP 2023/2027. “Il settore agricolo – ha ricordato il sindaco Letizia – è sempre al centro della nostra attività amministrativa, per favorire il rilancio del nostro territorio”.