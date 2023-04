Sicilia: tornano le “Giornate delle oasi del WWF” con eventi speciali e aperture straordinarie

Torna la primavera e con essa, anche quest’anno, dal 22 aprile al 21 maggio tornano le ‘Giornate delle Oasi Wwf’, in un’edizione ancora più ricca: un intero mese di eventi speciali e aperture straordinarie per immergersi nella natura d’Italia e scoprirne la meraviglia e il valore per il nostro benessere.

Oltre che luoghi meravigliosi, le Oasi sono il più grande progetto di conservazione del Wwf in Italia, da oltre 50 anni: dalla storica Oasi del Lago di Burano in Toscana alle maestose Gole del Sagittario in Abruzzo, dai prati alpini di Valtrigona in Trentino alla costa incontaminata e selvaggia di Torre Salsa in Sicilia, tutte le Oasi Wwf svolgono un ruolo centrale per difendere migliaia di specie animali e vegetali, fare educazione in natura e promuovere uno sviluppo davvero sostenibile.

E tutte hanno un richiamo speciale a cui rispondere nell’arco di ben cinque weekend, con decine di iniziative tra cui scegliere.

Le Oasi Wwf sono un patrimonio di biodiversità che testimonia quanto la tutela della natura sia importante per garantirci un futuro sul pianeta: il messaggio è per adottare a tutti i livelli un approccio ‘nature-positive’ per tutelare quanto resta di biodiversità, riconnettere ciò che è stato frammentato e rigenerare quello che è stato distrutto o degradato.