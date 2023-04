Serie D. La Sancataldese batte 3-0 la Mariglianese e sogna un possibile aggancio alla zona playoff

Netta affermazione per la Sancataldese che ha battuto 3-0 la Mariglianese al Valentino Mazzola. Quando mancano solo due giornate alla fine del campionato, i verdeamaranto sono saliti a quota 46 in classifica a pari merito con Licata e Vibonese.

Un match che è stato sbloccato dal sancataldese Calabrese che ha battuto il portiere ospite mettendo la partita nella giusta direzione. Il raddoppio è stato opera di Baglione, mentre Zerbo ha chiuso il conto fissando il risultato sul 3-0 finale.

Un successo importante per la Sancataldese che sta chiudendo la stagione in crescendo confermando uno stato di forma davvero notevole. A questo punto restano due partite da disputare; la Sancataldese potrebbe arrivare a quota 52 in classifica. Sognare non è vietato anche se il match esterno con il Locri non sarà dei più semplici; nell’ultima giornata infine c’è il Paternò.