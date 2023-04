San Cataldo. Spesa sospesa per sostenere le colonie feline in Città

SAN CATALDO. In queste ore a San Cataldo si sta promuovendo l’iniziativa della spesa sospesa per sostenere le colonie feline presenti in Città. Chiunque intenda dare una mano a Lia Saporito può acquistare alimenti per gatti e lasciarli nella cesta presso il negozio Di Mino.

Lia Saporito ormai da tanti anni dedica la sua vita ad aiutare i gatti di San Cataldo, le spese da affrontare sono tante e la sia può sostenerla semplicemente con questa iniziativa. Chi ha la possibilità può anche aiutarla a sostenere le spese veterinarie contattandola in privato.