San Cataldo. Ecco tutte le prescrizioni e i divieti della Pm in materia di viabilità per la Settimana Santa 2023

SAN CATALDO. In vista delle prossime festività pasquali che coincideranno con la Settimana Santa Sancataldese, la Polizia municipale ha messo a punto quelle che dovranno essere le direttive in merito alla circolazione e alla sosta e ai divieti che dovranno essere osservati nei giorni in cui sii svolgeranno le sacre rappresentazioni in Città.

Nella giornata del 04.04.2023 (MARTEDI SANTO)

a) dalle ore 14,00 alle ore 24,00, è vietata la sosta ambo i lati, a qualsiasi tipo di veicolo, in: – Piazza Mons. Cataldo Naro, già Piazza Madrice ( tratto antistante la Chiesa, sino alla via Immacolata), via Roma, Piazza San Giuseppe, via Misteri, via Don Bosco (tratto da inc. via Misteri a inc. via S.F. Neri ), via S.F. NERI ( tratto da inc. Via Don Bosco a inc. via Catania), via Catania, via Pignato (tratto da inc. via Catania a inc. via Casale), via Casale ( tratto da inc. via Pignato a inc. via S.F. Neri), via S.F .Neri ( tratto da inc. via Casale a inc. C.V.E. ), Corso Vittorio Emanuele (tratto da inc. via S.F. Neri a inc. via Caltanissetta), Piazza S.M. Delle Grazie. In tutte le suddette vie, al passaggio della processione e sino alla conclusione della manifestazione, verrà vietata la circolazione veicolare.

2) Nella giornata del 05.04.2023 (MERCOLEDI’ SANTO)

a) dalle ore 14,00 alle ore 24,00 è vietata la sosta ambo i lati, a qualsiasi tipo di veicolo, in: – via S. Maria Mazzarello, via Misteri, via Don Bosco, Piazza San Francesco, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Papa Giovanni XXIII, Corso Sicilia, Piazzale Degli Eroi, via Principe Galletti ( tratto da Piazzale degli Eroi a inc. via M. Buonarroti) Piazza S.M. Delle Grazie.

In tutte le suddette vie e piazze, dalle ore 17,00 e sino alla conclusione della manifestazione, verrà vietata la ircolazione veicolare.

3) Nella giornata del 06.04.2023 (GIOVEDI’ SANTO)

a) dalle ore 14,00 alle ore 24,00, è vietata la sosta ambo i lati, a qualsiasi tipo di veicolo, in: – Piazza Mons. Cataldo Naro già Piazza Madrice ( tratto antistante la Chiesa, sino alla via Immacolata), via Roma, Piazza San Giuseppe, via Misteri, via Don Bosco (tratto da inc. via Misteri a inc. via Crocevecchia), via Croce, Largo Catena , via Catania ( tratto da inc. Largo Catena a inc. via Pignato), via Pignato ( tratto da inc. via Catania a inc. via Casale), via Casale ( tratto da inc. via Pignato a inc. via S.F.Neri), via S.F.Neri ( tratto da inc. via Casale a inc. C.V.E. ), Corso Vittorio Emanuele (tratto da inc. via S.F. Neri a Piazza S.M. Delle Grazie ), Piazza S.M. Delle Grazie , via Santa Lucia ( tratto da inc. C.V.E. a inc. via Baldi); via Baldi (tratto da inc. via S. Lucia a inc. via Dante ), via Dante ( tratto da inc. via Baldi a inc. C.V.E.), via Regina Margherita (tratto da inc. C.V.E. a inc. via Baldi ), via Baldi ( tratto da inc. via R. Margherita a inc. via S. Nicola), via San Nicola (tratto da inc. via Baldi a inc. C.V.E.), via Umberto (tratto da inc. C.V.E a inc. via Rizzo). In tutte le suddette vie, al passaggio della processione e sino alla conclusione della manifestazione, verrà vietata la circolazione veicolare.

4) Nella giornata del 07.04.2023 (VENERDI’ SANTO)

a) dalle ore 6,00 alle ore 24,00 è vietata la sosta ambo i lati, a qualsiasi tipo di veicolo, in: – Piazza Mons. Cataldo Naro già Piazza Madrice (tratto antistante la Chiesa e sino alla via Immacolata), via Roma, Piazza San Giuseppe, via Misteri, Piazza Calvario.

b) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 è vietato il transito e la sosta ambo i lati, a qualsiasi tipo di veicolo in: – via Bellini ( tratto da inc. via Puccini a P.zza Calvario), via P. Mascagni ( tratto da inc. via G. Puccini a P.zza Calvario);

c) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 è vietata la sosta ambo i lati, a qualsiasi tipo di veicolo, in: – via Giganna (tratto da inc. via Puccini a inc. via Gabara), via Gabara (tratto da inc. Piazza Calvario a inc. strada provinciale n. 149);

d) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 è vietata la sosta ambo i lati, a qualsiasi tipo di veicolo in: – Piazza Papa Giovanni XXIII, Corso Vittorio Emanuele (tratto da inc. Piazza Papa Giovanni a inc. via Garibaldi), via Saetta, via Garibaldi;

e) dalle ore 7,00 alle ore 22,00 è severamente vietato l’accesso alle strutture del Calvario ai mezzi e persone non autorizzate. In tutte le vie di cui ai punti a), d), al passaggio delle processioni e sino alla conclusione della manifestazione verrà vietata la circolazione veicolare.

5) Nella giornata del 09.04.2023 ( DOMENICA DI PASQUA ) -dalle ore 14,00 alle ore 21,00 è vietata la sosta ambo i lati, a qualsiasi tipo di veicolo in : – Corso Vittorio Emanuele (tratto da inc. via F. Sicurella a Piazza S.M. Delle Grazie), Piazza S.M. Delle Grazie, via Garibaldi (tratto da inc. C.V.E. a inc. via Amico), Via Cavour ( tratto da inc. Piazza S.M. Delle Grazie a inc. Via Villalba). In tutte le suddette Vie, dalle ore 16,00 e sino alla conclusione della manifestazione, verrà vietata la circolazione veicolare.

6) Lungo le strade interessate dalle manifestazioni, in ambo i lati verrà attuata la rimozione forzata dei veicoli .

7) Dal 03 al 08 aprile 2023 viene sospeso il parcheggio a pagamento in tutto il centro urbano, istituito con O.D. n. 7 del 29/04/2021.