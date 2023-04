Ricercatori, un premio economico per non farli fuggire all’estero

Fino al 30% di compenso in più per i ricercatori che vincono finanziamenti per i progetti di ricerca, come i Grant Horizon e Marie Curie. Il premio economico potrà essere riconosciuto dalle Università e dagli Enti di ricerca utilizzando parte degli stessi finanziamenti che portano in dote i ricercatori vincitori, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Lo prevede il Decreto-legge sul rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle Pubbliche amministrazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri