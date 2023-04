Perde una scarpa mentre fugge dopo aver commesso una rapina: arrestato dai Carabinieri

Perde una scarpa mentre fugge dopo aver commesso una rapina in un supermercato. Non si tratta di una rivisitazione di Cenerentola, ma di un episodio avvenuto a Sant’Ilario d’Enza (RE). Dopo essersi impossessato di prodotti per la cura della persona è fuggito spintonando una cassiera che aveva provato a fermarlo.

I Carabinieri lo hanno individuato in breve tempo, poiché si stava allontanando dalla zona con i prodotti asportati dal centro commerciale e un piede scalzo. Proprio come nella famosa fiaba, una volta in caserma i militari hanno accertato che numero, modello e marca della scarpa coincidevano con quella calzata dall’uomo, che è stato arrestato per rapina.