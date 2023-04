Decisa ripresa per il comparto del turismo nel 2022, ma viaggiare è sempre più un salasso per gli italiani. Lo rileva Assoutenti che sottolinea come la prima voce che incide sulle vacanze degli italiani sia quella legata ai trasporti. Chi lo scorso anno è partito in aereo ha dovuto affrontare aumenti dei voli internazionali e di quelli europei in media dell’86% rispetto al 2021.