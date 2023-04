La scienza ha compiuto passi da gigante nella cura delle leucemie, specie quando insorgono in età pediatrica. Ma come riconoscerne i sintomi? Marco Klinger ha intervistato per il format TV Medicina Top, prodotto dall’italpress, Momcilo Jankovic, Pediatra ematologo, consulente dell’area psico-sociale del Centro Maria Letizia Verga dell’Ospedale San Gerardo di Monza.