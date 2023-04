Incidente stradale sulla A18 Messina – Catania: un morto ed un ferito grave

Un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto sulla A18 Messina-Catania. La vittima è un messinese di 70 anni, mentre l’altra persona coinvolta è un 32enne ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Taormina.

Dalle prime ricostruzioni pare che i due, che viaggiavano a bordo di un furgone, poco prima dell’uscita di Giardini Naxos, in direzione Messina, siano finiti sotto il rimorchio di un autoarticolato mentre tornavano da Riposto, dove abitualmente compravano pesce per rivenderlo a Messina. Sul posto è intervenuta la Polstrada di Giardini.