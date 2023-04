Due alunni del “M. Abbate” dell’IC “M. L. King” di Caltanissetta” alla Finale Nazionale dei “Campionati Junior di Giochi Matematici 2023” dell’Università Bocconi

Due alunni del plesso di Scuola Primaria “Michele Abbate” dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, dopo aver affrontato le prove dei “Campionati Junior di Giochi Matematici 2023” nella prima fase a scuola, hanno superato le selezioni e affronteranno le finali a Milano il 13 maggio 2023, organizzazione Università Bocconi.

Ecco, di seguito, per ogni categoria i primi tre classificati su 71 partecipanti: per la categoria CE 4 (classi quarte) Andrea Truscelli, Lorenzo Lo Conte, Marco Bonsignore, per la categoria CE 5 (classi quinte) Elena Agnese Azza, Francesco Chiarenza, Nicole Matraxia.

I vincitori assoluti Andrea Truscelli ed Elena Agnese Azza rappresenteranno il King di Caltanissetta a Milano. Soddisfazione da parte della preside che si è complimentata con gli studenti e delle docenti delle classi interessate Maria Teresa Russo, Maria Andolina, Claudia Balletti e Maria Assunta Lapaglia. Ha coordinato le prove la referente prof.ssa Stefania Scarantino.