Caltanissetta, visita a “sorpresa” della polizia alla “L. Sciascia”

Visita “a sorpresa” della Polizia di Stato che stamattina si è recata al Circolo didattico “Leonardo Sciascia” di Caltanissetta dove ha incontrato i bambini e le insegnanti delle prime classi della scuola primaria.

Il dirigente della sezione volanti, commissario capo Lorena Latino, e il responsabile dell’ufficio comunicazione della Questura, commissario Salvatore Falzone, hanno intrattenuto gli alunni spiegando loro l’importanza del lavoro del poliziotto e le modalità per mettersi in contatto con la Polizia in caso di necessità.

Ad accogliere i poliziotti anche la dirigente scolastica d.ssa Rossana Ambra. Un’ora di festa per i bambini che hanno potuto conoscere da vicino i nostri mezzi di servizio e posto numerose “curiose” domande ai poliziotti.