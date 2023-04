Caltanissetta. Quattro poliziotti della Questura in pensione: il ringraziamento del vicario del Questore, dott. Gaspare Calafiore

CALTANISSETTA. Lo scorso 1° aprile quattro poliziotti della Questura di Caltanissetta hanno lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Si tratta del sostituto commissario Patrizio Giugno, già in servizio alla divisione PASI, dell’ispettore Giuseppe De Biase, in servizio alla squadra mobile, del sovrintendente capo Ignazio Mannella, in servizio all’ufficio di gabinetto e del sovrintendente capo Antonio Patti, in servizio all’ufficio personale.

I “novelli pensionati” stamattina hanno salutato i colleghi nel corso di una breve cerimonia svolta in Questura. Il dr Gaspare Calafiore, vicario del Questore, ha rivolto loro un affettuoso ringraziamento, per l’apporto di elevato livello professionale dimostrato negli anni di servizio nei rispettivi campi, augurando a tutti buona fortuna per la meritata pensione.