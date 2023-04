Caltanissetta, Progetto “Incroci” della Polizia di Stato presentato al Mottura

Continuano le iniziative formative ed educative per i giovani “motturini” dell’Istituto Sebastiano Mottura di Caltanissetta, diretto dalla prof.ssa Laura Zurli. Questa mattina la campanella per le classi terze è suonata all’insegna dei precetti e dei moniti forniti dall’Ispettore Lorenzo Di Benedetto e dall’Assistente Capo Coordinatore Antonio Lattuca.

Il progetto “Incroci” proposto dalla Polizia è un’iniziativa che mira a sensibilizzare i giovani sui pericoli stradali, ferroviari e della Rete.“Non sprecate il dono prezioso della vita dietro una curva, siate più responsabili e diligenti e soprattutto non pensate che i fatti, gli imprevisti o gli eventi infausti possano succedere solo agli altri…” questi e altri consigli sono stati forniti ai giovani sedicenni dalla dirigente scolastica.

A coordinare l’attività formativa, in collaborazione con il responsabili delle Polizia, è stata la professoressa Kety Bellia, docente di lingua e letteratura italiana e storia presso il medesimo istituto che afferma : “la scuola è un’agenzia formativa di grande rilevanza che contribuisce alla formazione degli adulti del domani e per questo è un nostro dovere mirare a far acquisire, al di là dei contenuti, le competenze relazionali e trasversali affinchè i giovani abbiano consapevolezza delle proprie azioni”.

Il seminario formativo si è svolto per l’intera mattinata ed ha richiesto la partecipazione attiva dei discenti, che stimolati da video, immagini e presentazioni power point hanno esposto le loro riflessioni e le loro opinioni. La percezione del rischio nei giovani è diversa rispetto agli adulti e spesso l’assunzione di comportamenti scorretti mette in serio pericolo la loro vita ma anche quella degli altri.