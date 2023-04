Caltanissetta, organizzato per gli studenti del King “il mese dello sport”

L’Istituto Martin Luther King di Caltanissetta, guidato dalla Dirigente prof.ssa Daniela Rizzotto, dal 6 Marzo al 3 Aprile, presso il plesso Pietro Leone, ha organizzato “il Mese dello Sport”, manifestazione sportiva d’Istituto costituita da Gare di Atletica (velocità- salto in alto- lancio del peso) , Torneo Misto di Basket, Torneo di Tennis Tavolo e Torneo Femminile di Pallavolo, per le categorie Cadetti/e (nati negli anni 2009/2010) e Ragazzi/e (nati negli anni 2011/2012). Le gare hanno il fine di selezionare gli alunni per i Campionati Sportivi Studenteschi per l’anno scolastico in corso.

I professori Cordova Maria Teresa e Piccini Claudio, che hanno selezionato gli alunni dei tre plessi di Scuola Secondaria di I Grado, si dicono molto soddisfatti per l’impegno, la correttezza e la passione messi in campo sia dai ragazzi e dalle ragazze partecipanti ma soprattutto dai restanti compagni che li hanno incoraggiati e sostenuti dalle tribune durante tutte le manifestazioni.