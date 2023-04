Caltanissetta, martedì in scena “I Promessi Sposi” con gli studenti del Volta e Aldo Rapè

“I promessi sposi” in scena nel gioco teatrale degli allievi del Laboratorio Teatrale del Liceo Scientifico “A Volta” di Caltanissetta. Un vero e proprio gioco nell’allestimento con la regia di Aldo Rapè e l’adattamento drammaturgia di Michele Di Martino, anche docente nello stesso istituto.

Una scommessa nata nel 2019, bruscamente interrotta dall’emergenza COVID e ripresa quest’anno. Con tenacia e caparbietà, sostenuti dal Dirigente Scolastico professore Vito Parisi, ed il coordinamento della prof.ssa Daniela Corvo si è intrapreso il viaggio di rendere vivo il capolavoro di Alessandro Manzoni, attraverso una lettura attenta e appassionata.

Una sfida costruita, settimana dopo settimana, con impegno e serietà: fare gruppo nella fase propedeutica attraverso esercizi con il corpo e con la voce, leggere il testo, entrare nel mondo manzoniano, accostarsi ai suoi personaggi con riverenza e umiltà, approfondire e ancora ritornare sul testo, perché potesse prendere una nuova forma. Un lavoro di venti coraggiosi studenti, entusiasti e generosi, capaci di mettersi in gioco e di rischiare, di conoscersi e di relazionarsi oltre i confini della classe.

“Il teatro ancora una volta” dice il regista Rapè, “ci viene in aiuto e ci prende per mano, attraverso il suo gioco, per immergerci completamente nelle tematiche narrate nel romanzo: l’amore, la compassione, la fede, il senso della vita. E dona agli allievi attori un altro modo di guardare il presente ed un altro punto di vista: quello della libertà e della forza delle proprie fragilità”.

Si andrà in scena per le scuole giorno 18 marzo con matinée e poi alle 20.30 per tutti i cittadini, presso il Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta. Hanno collaborato all’evento anche Alba Bifarella, Dennis Carletta e Antonella Giambusso. L’evento rientra nel cammino sul territorio che PrimaQuinta porta avanti da numerosi anni.

La cultura che salva e che costruisce ponti.

Per informazioni e prenotazioni contattare “Primaquinta” attraverso la pagina Facebook o il numero 347 478 7835

Posto unico euro 5,00 E’ possibile acquistare con la carta docente