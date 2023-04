Caltanissetta. Il 21 aprile al Teatro Margherita blues, soul, rhythm & blues e rock con il concerto della Ghost Company

CALTANISSETTA. E’ l’ora del blues, soul, rhythm & blues, e rock per la 31° stagione concertistica dell’associazione culturale Musicarte al Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta, con il concerto della Ghost Company domani Venerdì 21 alle ore 21.

La formazione della Ghost Company è composta da Salvo Rizzuto, voce, Stefano Maltese, chitarra elettrica, Salvo Amore, chitarra elettrica, Roberta Maci Sax, flauto, tastiera, Andrea Bovelacci, basso e Antonio Moncada, batteria.

Blues, soul, rhythm & blues, rock. Ghost Company è una band che mette insieme musicisti dalla solida formazione musicale e con una lunga esperienza di concerti sui palcoscenici internazionali. Il concerto presenta brani originali insieme ad alcuni blues di Buddy Guy, Muddy Waters, T-Bone Walker e pezzi come “You Can’t Do That”, Come Together” e While My Guitar Gently Weeps dei Beatles.

Ingresso €.15,00 Possibilità di ingresso con Bonus docenti/App18. Informazioni: 329 4092278 – 348 3206302 – 335 5383825 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta Evento su Facebook:https://fb.me/e/3vmaUjWul

Prevendita online su: https://www.diyticket.it/events/Musica/10170/ghost-company