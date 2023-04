Caltanissetta, gemellaggio Sicilia-Catalogna per gli studenti del “Russo”

Gli studenti dell’IISS “L. Russo” Il Piano di internazionalizzazione dell’IISS “L. Russo” si arricchisce sempre più grazie alla vincente collaborazione tra l’Istituto Superiore di Caltanissetta, diretto dalla DS prof.ssa Maria Rita Basta, e l’Institut “La Plana” di Vic in Catalogna. I due istituti si sono gemellati per evidenziare le svariate analogie presenti tra le due città e comparare un patrimonio culturale che molto ha in comune tra i due paesi, ma al tempo stesso per migliorare la competenza multilinguistica, promuovere il dialogo interculturale ed arricchire la crescita personale e sociale dei partecipanti. Nel mese di febbraio 19 alunni della 4 A Linguistico, accompagnati dalle proff. Alessandra La Rosa e Giuseppina Pilotta, referenti del progetto, si sono recati a Vic dove sono stati accolti con calore dai docenti e dagli studenti dell’Institut “La Plana” e dalle loro famiglie presso le quali gli studenti sono stati ospiti per i 10 giorni del gemellaggio.

La stessa calorosa accoglienza è stata riservata adesso ai 16 studenti catalani e le loro due insegnanti, appena arrivati in Sicilia. Entusiasti dell’affettuosa ospitalità ricevuta sia a scuola che nelle famiglie e catturati dalle bellezze naturali, dal patrimonio culturale e dalla tradizione gastronomica della nostra terra, gli amici catalani hanno tutta l’intenzione di ripetere l’esperienza, di riproporre il gemellaggio ad altri studenti del loro istituto e continuare la collaborazione e lo scambio di buone pratiche per il miglioramento delle competenze interdisciplinari. L’esperienza del gemellaggio ha indubbiamente incrementato anche negli studenti del Russo e nelle loro famiglie la consapevolezza che diverse identità culturali confluiscono nella realizzazione di un’unica identità europea che ha tratti comuni e condivisi anche tra paesi geograficamente distanti.

Gli studenti della 4 A Linguistico che hanno partecipato al gemellaggio sono: Andrea Bonelli, Marco Bonelli, Maria Karol Capitano, Giulio Contino, Lucio Di Marco, Giulia Gueli, Annalisa Gulino, Chiara Gulino, Federica Infantino, Elisa Lo Russo, Valerio Lucarelli, Marta Morreale, Benedetta Nocera, Alessandro Palermo, Sofia Panzica, Flavio Re, Riccardo Riggi, Federico Sciandra, Maria Sciascia Cannizzaro.