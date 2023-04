Caltanissetta, domenica sarà presentato il libro di Salvatore Siina “Verso la Poesia 2”

Domenica 23 aprile 2023, giornata mondiale del Libro e del diritto d’autore, alle ore 17.00, in diretta Facebook su https://www.facebook.com/casaeditricePublishing , verrà presentato il libro dell’insegnante Salvatore Siina, con la partecipazione dell’editore Angela Cristofaro della casa editrice AG Book Publishing di Roma, modererà la giornalista Francesca Barbato.

L’evento rientra tra le iniziative relative al “Maggio dei Libri”, campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell).

In questo manuale didattico l’autore attinge dalla sua esperienza pluriennale come insegnante nelle scuole di Caltanissetta e nei corsi di scrittura creativa per proporre attività rivolte ad alunni tra gli otto e nove anni e tra i dieci e i dodici anni, nonché esercizi a livello intermedio. Appositi simboli indicano il grado di difficoltà.

L’approccio ludico e il linguaggio semplice permettono ai più piccoli di giocare con le parole, i pensieri e le emozioni, fino ad arrivare gradualmente alla composizione dei loro versi. I test presenti nel libro potranno essere utilizzati per verificare l’apprendimento. In chiusura, alcune poesie da completare e una rassegna antologica stimoleranno la fantasia e la voglia di approfondimento. Nel volume sono presenti le opere degli attuali alunni delle classi V A e V C del plesso di scuola primaria “Michele Abbate” dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, diretto dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, e poi di altri alunni delle generazioni precedenti.

“Verso la Poesia 2” sarà presente nello stand che ospita AG Book presso il Salone del libro di Torino.

Salvatore Siina vive e lavora a Caltanissetta. E’ docente di scuola primaria, poeta e scrittore. Nel 2020 è iniziata la sua collaborazione con la casa editrice AG Book Publishing per la quale ha pubblicato “Amica Favola e la Macchina Inventafiabe”, “Verso la Poesia – Manuale di scrittura creativa” (1° volume), nel 2021 ha curato il volume “Io scrivo … tu metti in scena… la gentilezza”, testi teatrali scritti dai bambini per i bambini, nel 2022 è uscito “That’s a good idea! L’Ufficio delle idee usate”.

Per tanti anni a scuola ha avuto l’incarico di Funzione strumentale per la Gestione del PTOF (piano dell’offerta formativa) e si è occupato dei contatti con la stampa e il web per informare sulle iniziative dell’Istituto King, attualmente è referente del progetto “GDScuola”, in collaborazione col Giornale di Sicilia.