Caltanissetta, diplomandi del Mottura incontrano il dipartimento di Chimica dell’UNICT

Continuano all’istituto “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta le attività di Orientamento per gli studenti che si apprestano a conseguire il diploma.

Questa mattina è stato il turno dell’Università di Catania e dei responsabili del dipartimento di Chimica che, nell’aula magna dell’istituto scolastico del viale della Regione. si sono confrontati con gli studenti.

A presentare l’offerta formativa e informare i ragazzi sulle opportunità di sbocco professionale è stato il Presidente del Corso di Laurea in Chimica Industriale dell’ateneo catanese, accompagnato da un “ex motturino” Angelo Nicosia, ricercatore in Chimica Industriale e docente di Chimica dei polimeri.

La dirigente dell’Istituto, Laura Zurli, ha manifestato grande entusiasmo per l’attività, ha ringraziato i responsabili e ha invitato i ragazzi a valutare con spirito critico la scelta più idonea per il futuro di ciascuno. La valutazione, infatti, va ponderata proprio come una perfetta reazione chimica nella quale si bilanciano aspirazioni, interessi, attitudini e competenze da poter acquisire in modo da lasciare la marginalità di errore alla percentuale più bassa possibile.

La giornata formativa è stata coordinata dalle docenti responsabili della funzione strumentale per l’attività di supporto agli alunni, accoglienza e orientamento Grazia Augello e Kety Bellia. L’incontro al quale hanno partecipato gli studenti è una delle tante tessere del puzzle che porta verso l’orientamento per il proseguimento degli studi o per l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’obiettivo della dirigente, di tutto il corpo docente e personale scolastico dell’I.I.S.S. “S.Mottura”, infatti, è quello di seguire costantemente il discente di guidarlo nelle scelte, infondere l’importanza di una formazione continua a prescindere che sia di tipo accademico o professionale e valorizzare le peculiarità e le unicità di ciascuno.