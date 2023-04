Caltanissetta, Caltaqua ospita studenti del Mignosi nel suo Polo-Laboratorio

È un rapporto stretto, e collaudato da tempo, quello che Caltaqua ha allacciato con il mondo della scuola, andando anche ben al di là della specificità degli indirizzi dei singoli istituti. Stamane l’ulteriore riprova di questa proficua alleanza ad ampio spettro con docenti e studenti: il Polo-Laboratorio per l’analisi delle acque potabili di San Giuliano ha accolto gli studenti delle ultime tre classi del Liceo Classico Paritario “Pietro Mignosi” di Caltanissetta guidato dalla Dirigente Luigia Maria Emilia Perricone. Non solo, dunque, latino e greco per questi alunni che hanno preso contatto con una realtà tecnico-operativa di altissimo profilo e che dal 2020 vanta l’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 rilasciato da “Accredia”, l’Ente unico nazionale di accreditamento.

Accompagnati dalle docenti Calogera Rinaldi, Simona Dibenedetto e Ilenia Guarneri, studentesse e studenti hanno avuto modo di osservare in laboratorio i modi e gli strumenti con i quali vengono effettuati puntuali e minuziosi controlli sulla qualità delle acque immesse in rete e i sistemi di monitoraggio (anche da remoto) utilizzati per garantire costantemente in piena efficienza il servizio idrico.

Alla fine immancabile foto di gruppo e consegna delle special bag a ricordo di questo momento che non è stato solo di condivisione ma anche di apprendimento sul campo, così da poter “ritrovare” quel che si è già incontrato sui libri. Ed è proprio questo lo spirito con il quale Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, sostiene queste iniziative che rientrano nell’ambito delle azioni messe in campo nell’area CaltaquaCampus creata proprio per dare organicità ai diversi interventi che coinvolgono il mondo della scuola, dell’università e della formazione.