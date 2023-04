Caltanissetta, “Attacchiamo Bottone”: un laboratorio di cucito creativo per promuovere l’autonomia professionale

Inizierà martedì 18 aprile “Attacchiamo bottone”, il corso di cucito creativo promosso, organizzato e finanziato dall’Inner Wheel Caltanissetta in collaborazione con l’associazione della Copiosa Redenzione della Chiesa di Sant’Agata e la comunità “La Ginestra”.

Il laboratorio di cucito, totalmente gratuito, sarà destinato a 10 partecipanti. Tutti loro, attraverso queste attività, perfezioneranno le loro tecniche di cucito.

Proprio come un patchwork, questo corso rappresenta un elemento fondamentale per potersi “cucire addosso” un futuro professionale orientato verso l’autonomia economica.

Il club service femminile, quest’anno presieduto da Pina Adamo, come statuto ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale – economico e culturale del proprio territorio. Con questa visione si è reso disponibile per acquistare i materiali e finanziare 3 borse lavoro destinate ad altrettanti sarte che, insieme ad altre volontarie dell’associazione Copiosa Redenzione, insegneranno l’arte del

cucito alle partecipanti.

Tre donne che, concluso il loro percorso terapeutico alla comunità “La Ginestra” verranno accompagnate verso il loro percorso di consapevolezza personale ed autonomia economica ricevendo un contributo economico per il lavoro che svolgeranno.

Il laboratorio, che resterà attivo dal 18 aprile al 18 giugno nei locali attigui alla chiesa di Sant’Agata, sarà destinato sia ad apprendere l’arte del cucito sia a creare indumenti e accessori che potranno essere venduti dall’associazione Copiosa Redenzione. Il ricavato potrà essere reinvestito per tutte le attività promosse dal Presidente Padre Valdecir Zanata e dai volontari dell’associazione che da anni si occupa di supportare chi vive in condizioni di fragilità economica e sociale.

Nella foto in basso: le socie Inner Wheel Caltanissetta in visita alla comunità “La Ginestra”