Caltanissetta, alla “M. L. King” via al progetto “Rugby per tutti”. Daniela Rizzotto: “E’ un valore aggiunto”

Ha preso il via, a marzo (per concludersi alla fine dell’anno scolastico), il progetto didattico “Rugby per tutti” della Nissa Rugby nell’I.C. Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta.

La consegna della targa, che sancisce l’avvio di questa formativa iniziativa, al lungimirante dirigente scolastico Daniela Rizzotto, è l’occasione propizia per interloquire sul progetto: “Rugby per tutti, porta all’ampliamento dell’offerta didattica. Noi come scuola con lo sport andiamo a braccetto per i valori come fair-play, rispetto delle regole, rispetto delle persone e inclusione sociale. Lo sport è una delle attività che più aggrega. Il rugby è un valore aggiunto, soprattutto per le classi di scuola primaria. L’introduzione di specialisti nell’attività motorie sviluppa, in quanto sport di squadra, la capacità di stare insieme, seguendo delle regole che è quello che la scuola vuole”.

Marco Castellana ed Evelyn Manganaro, entrambi laureati in scienze motorie ed insegnanti di educazione fisica, sono i tecnici federali della società nissena della palla ovale presieduta da Giuseppe Lo Celso, che si occuperanno delle lezioni.

Evelyn Manganaro sottolinea: “Io mi occuperò degli alunni della scuola secondaria di primo livello, nello specifico la prima media. La chiave è il gioco che fa appassionare i ragazzi. A fine anno organizzeremo allo stadio Tomaselli dei ‘rugby day’ appositamente per loro”.

Marco Castellana: “Io mi occuperò dei bambini più piccolini per cui molte delle mie attività saranno incentrate sul gioco. Voglio farli avvicinare ed appassionare a questo magnifico sport della palla ovale”.