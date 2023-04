Caltanissetta: al Rapisardi-Da Vinci un incontro online sulla magistrata statunitense Ruth Bader Ginsburg

Nell’ambito delle iniziative di disseminazione dei valori promossi dal progetto Erasmus+ “Code of Youth: Shield of Human Rights”, si è tenuto oggi presso l’ITET “Rapisardi Da Vinci” un incontro online con Paul Spera, nipote della rinomata magistrata statunitense Ruth Bader Ginsburg , seconda donna a far parte della Corte Suprema degli Stati Uniti.

All’incontro hanno partecipato gruppi di studenti gli alunni della 1B IT dell’Istituto, coordinati dalla Prof.ssa Colore, e gruppi di studenti Belgi, Portoghesi, Turchi e Croati. I molteplici quesiti rivolti al noto attore hanno permesso a quest’ultimo di guidare gli studenti ad una riflessione dialogata sul ruolo assunto dalla celebre giurista nella promozione dei diritti delle donne e dell’uguaglianza di genere.

In un continuo oscillare tra condivisione di ricordi e testimonianze ufficiali Paul Spera ha ripercorso le tappe cruciali della carriera della Ginsburg, descritto il contesto socio-culturale statunitense di metà Novecento entro cui ella ha operato e descritto il suo contributo, prima come avvocata e successivamente come giudice presso la Corte Suprema Statunitense,

nella promozione di un nuovo modo di concepire il concetto di “uguaglianza”.

Gli studenti sono stati invitati a farsi carico dell’eredità che Ruth Bader Ginsburg ha lasciato dietro di sé a livello globale e a guardare con coraggio al futuro partecipando attivamente alla creazione di una società in cui i diritti umani e civili possano essere sempre al centro del dialogo costruttivo tra cittadini ed Istituzioni.