Un deltaplano è caduto poco dopo il decollo dall’aviosuperficie di Villafranca, frazione a nord di Forlì. Due le vittime nel tragico schianto: un istruttore di 69 anni e un allievo di circa 30.

Tutta da ricostruire la dinamica del tragico incidente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare per i due a bordo dell’aliante. Sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Per la tragedia è stata allertata la procura di Forlì.