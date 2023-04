Basket School di Gela domenica si gioca la finale Under-20 maschile Siciliana

Il campionato Under-20 maschile, massimo livello giovanile regionale, domenica 23 aprile esprimerà la campionessa regionale. Si giocherà in campo neutro, gara secca, tra Asd Orsa Basket Barcellona e SB Basket School di Gela.

Quando e dove

Domenica 23 aprile alle 19 nella Palestra Leonardo da Vinci, in via S. G.B. de La Salle 10 a Catania. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Melfa’s Gela Basket (link qui).

Le società

54305 • Sb Basket School di Gela, fondata nel 2014

55070 • Asd Orsa Basket Barcellona, fondata nel 2011

Campione Under-20 nel 2015-’16 e 2018-‘19

Il cammino finora

Orsa 1ª nella qualificazione (12 vittorie, 2 sconfitte), 103-91 in semifinale sul Cus Catania

Basket School 2ª nella qualificazione (11 vittorie, 3 sconfitte), 77-73 in semifinale su Pozzallo

Le dichiarazioni

Filippo Biondo, allenatore Asd Orsa Basket Barcellona: «La finale è quella giusta per com’è andato il campionato, perché siamo le due squadre più forti. Noi siamo sulle ali dell’entusiasmo perché arriviamo bene da un punto di vista mentale: abbiamo fatto un grande filotto in C Gold, con un gruppo identico a cui si aggiunge qualche senior. Gela è forte e atletica, corre e salta, caratteristiche molto importanti per l’U20, ed è esperta. Sicuramente sarà una bella partita e speriamo di arrivarci al meglio per vincerla».

Salvatore Bernardo, allenatore Sb Basket School: «Il primo tassello di una stagione che ci ha permesso di strutturare definitivamente un settore giovanile all’avanguardia è stato messo al proprio posto con la vittoria della semifinale. I ragazzi hanno meritato questa finale per i sacrifici enormi fatti durante la stagione. I ragazzi, da gennaio, hanno affrontato tutte le corazzate di C a testa alta, ben figurando e mettendo a segno anche qualche colpaccio. La partita contro Pozzallo non era semplice, come tutte le gare secche. La finale contro Barcellona sarà un evento bellissimo, uno spot per il nostro movimento».

In campionato: 30/11 Orsa-Basket School 76-59, 15/2 Basket School-Orsa 77-74.

Albo d’oro recente Under-20: 2015-’16 Orsa Barcellona, 2016-’17 Pall. Trapani, 2017-’18 Pall. Trapani, 2018-’19 Orsa Barcellona, 2020-’21 Pall. Trapani.