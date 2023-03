Tragedia nel mondo del motocross: muore il pilota ventenne Brayden Erbacher

Una tragedia ha scosso il mondo del Motocross. Brayden Erbacher, un pilota di 20 anni, è morto nel corso del primo appuntamento del Campionato Australiano ProMX in programma a Victoria nel weekend scorso.

Secondo quanto riferito dai media locali, Erbacher è caduto dalla sua moto subendo un grave trauma cranico e, nonostante i tempestivi soccorsi del personale medico presente in circuito, il pilota è morto sul posto. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta, nella quale Brayden sarebbe stato travolto dalle moto in transito. I suoi genitori erano presenti in pista e hanno assistito alla terribile scena.

Motorcycling Australia, secondo quanto riportato da Motor Sprint, ha annullato l’evento”con effetto immediato” e ha rimandato a casa centinaia di spettatori accorsi per assistere alla giornata di gare. (foto di repertorio)