Sicilia. Osservatorio trasporto aereo, Aricò: «Consumatori rappresentati dal Cncu»

«Le dichiarazioni del presidente regionale del Codacons sorprendono per il tono e il contenuto. La Regione Siciliana, infatti, non ha escluso nessuno dall’Osservatorio sul trasporto aereo. Nel decreto di istituzione dell’organismo, infatti, abbiamo inserito il Cncu (Consiglio nazionale consumatori e utenti), organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale: l’ente di tutela dei consumatori più istituzionale e rappresentativo che esista in Italia, di cui il Codacons fa parte. Abbiamo voluto creare un organismo snello e non elefantiaco, con l’obiettivo di procedere celermente. In realtà ci saremmo aspettati un plauso e non una critica. Ma ce ne faremo una ragione».

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, rispondendo alle affermazioni del presidente regionale del Codacons, Giovanni Petrone.