Serradifalco. Votato all’unanimità in Consiglio comunale il recesso dall’Unione Terre di Collina

SERRADIFALCO. Il Comune di Serradifalco non fa più parte dell’Unione Terre di Collina. Lo ha stabilito all’unanimità il consiglio comunale con 8 voti favorevoli sugli 8 consiglieri presenti alla seduta.

Il Comune faceva parte dell’Unione assieme ai Comuni di Delia, Milena, Bompensiere e Montedoro dal 2003. La decisione di recedere dall’Unione è legata all’esigenza del comune serradifalchese di rientrare nell’ambito della strategia di programmazione regionale 2021/2027 nella quale sono state individuate le Aree Funzionali Urbane Territoriali (FUA) ed è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa da sottoscrivere tra i vari comuni.

Il Comune di Serradifalco è stato inserito nell’Area Funzionale Urbana di Caltanissetta assieme ai Comuni di Caltanissetta (Comune Capofila), Enna, San Cataldo, Sommatino, Delia.

Pertanto il Comune di Serradifalco intendendo aderire alle attività che saranno poste in essere dalla FUA di cui fa parte, ha sottoscritto il protocollo d’intesa tra i comuni che compongono la FUA di Caltanissetta che, per questioni di operatività delle FUA, si costituirà in Unione di Comuni che fungerà da Organismo Intermedio per la gestione dei fondi assegnati.

Ovviamente il Comune, per entrare a far parte della nuova Unione di Comuni, doveva recedere dall’Unione Terre di Collina; cosa che ha fatto. Ora si attende la sua adesione alla costituenda Unione di Comuni della FUA di Caltanissetta.