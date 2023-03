Serradifalco. Si lavora per ottenere la conformità con l’omologazione dello stadio comunale “Tomaselli”

SERRADIFALCO. Prima di avviare i lavori di completamento ed adeguamento del campo sportivo comunale “Marco Tomaselli”, è necessario acquisire l’attestazione di conformità relativa al progetto per la realizzazione del campo di calcio in erba artificiale.

Tale attestazione è necessaria per ottenere l’omologazione dell’impianto sportivo da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Da qui la decisione di presentare istanza alla Lnd per il rilascio di questa importante attestazione. Per questa ragione la stessa amministrazione comunale ha provveduto a impegnare la somma complessiva di 2196 euro per il pagamento alla Lnd di quanto dovuto per l’acquisizione dell’attestazione di conformità del progetto dei lavori di completamento ed adeguamento del campo sportivo comunale al fine di renderlo funzionale all’attività agonistica nazionale.

In precedenza, la stessa amministrazione comunale, dopo aver ottenuto un finanziamento di 700 mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al quale è stato aggiunto un cofinanziamento di 70 mila euro, nel dicembre scorso ha affidato l’appalto di questi importanti lavori all’impresa SA.MA. Srl di Aragona che ha offerto il ribasso del 30,3497% sul prezzo posto a base di gara di 655.797,57 euro, per l’importo di 456.764,97 euro, oltre oneri della sicurezza pari a 13.786,21 euro, per un totale di 470.551,19 euro, oltre IVA al 10%.

A questo punto, una volta che sarà acquisita la necessaria attestazione di conformità da parte della Lega Nazionale Dilettanti, sarà possibile avviare i lavori destinati all’allargamento a 63 metri del campo sportivo, ma anche alla posa di un manto erboso con sistema misto, cioè con erba naturale e sintetica, e poi ancora alla realizzazione dell’intera recinzione e cinta muraria, dell’impianto di irrigazione e di quello di drenaggio.