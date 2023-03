Serradifalco. Entro il 15 marzo il termine per la presentazione delle istanze per il rimborso della mensa scolastica

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Leonardo Burgio, per agevolare le famiglie bisognose i cui figli fruiscono del servizio di mensa scolastica, ha deciso di rimborsargli una percentuale delle spese sostenute in base all’Isee che la famiglia possiede.

C’è tempo sino al 15 marzo per richiedere il rimborso dei buoni pasto per la mensa scolastica riservati agli alunni della scuola elementare e dell’infanzia. Tale rimborso è previsto per quelle famiglie il cui Isee è di 12 mila euro oppure di 10.632,94 euro. Tale quota consentirà una diversa percentuale di rimborso. Coloro che presentano un’Isee pari a 12 mila euro avranno diritto ad un rimborso del 30% rispetto ai costi sostenuti per l’acquisto dei buoni pasto per la mensa scolastica, invece coloro con un’Isee pari a 10.632,94 euro avranno diritto ad un rimborso delle spese sostenute pari al 50%..

Il periodo di riferimento nel quale sarà possibile ottenere il rimborso in percentuale è quello che va da gennaio a maggio 2023. All’istanza va allegata copia dell’Isee in corso di validità per il 2023, copia del documento di identità e copia dell’Iban intestato al richiedente. Una volta prodotta l’istanza, entro e non oltre il 31 luglio di quest’anno, andrà anche presentata la fattura rilasciata dalla ditta che gestisce il servizio mensa scolastica attestante l’importo dei buoni pasto consumati dall’alunno nel periodo gennaio – maggio 2023.