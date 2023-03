San Cataldo. Gran successo per le Tenute Lombardo al Prowein 2023 di Düsseldorf con i suoi vini

SAN CATALDO. Sta riscuotendo un grandissimo successo l’esperienza portata avanti dalle Tenute Lombardo a Dusserdorf in Germania in occasione dell’edizione 2023 del Prowein. La casa vitivinicola sancataldese s’è presentata in terra tedesca con tutto il suo repertorio di vini pregiati che stanno riscuotendo gran consenso e credito presso il grande pubblico internazionale.

Tante le novità fin dal primo giorno di presenza al Prowein da parte delle Tenute Lombardo che sarà ancora a Dusseldorf sino a domani 21 marzo nella Hall 17-Line A18-Location 9 del Prowein per consentire a chiunque lo voglia di degustare i suoi vini e le nuove annate.