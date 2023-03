San Cataldo. Avviate dall’Associazione “Giuseppe Amico Medico” le prime prove per Settimana Santa 2023

SAN CATALDO. Un nuovo incontro con l’Associazione Giuseppe Amico Medico. E’ quello che l’amministrazione comunale ha avuto con l’associazione che, assieme a tutte le altre, sta lavorando, in piena sintonia con la stessa amministrazione Comparato, alla realizzazione della Settimana Santa Sancataldese 2023.

Per il 2023 e il 2024, sarà l’Associazione Amico Medico a coordinare la realizzazione di tutti gli eventi. Soddisfazione ha espresso il sindaco: “Vedere gli attori già al lavoro, vederli provare i testi della nostra tradizione, ci ha già catapultati in piena atmosfera pasquale. Da parte nostra continuiamo a lavorare per la nostra Comunità e per dare sempre maggiore lustro alle nostre Tradizioni”.