San Cataldo. Approda nel prossimo consiglio comunale il dibattito politico su dimissioni degli assessori Emma e Amico

SAN CATALDO. Le recenti dimissioni degli assessori comunali Emma e Amico saranno oggetto di dibattito nel prossimo consiglio comunale che è stato convocato per il 23 marzo alle ore 18 dal presidente del consiglio Romeo Bonsignore. Il consiglio comunale è stato convocato in seduta ordinaria presso l’Aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del Palazzo Comunale, per trattare i punti rimanenti di cui all’Ordine del Giorno del consiglio del 22 febbraio scorso. Questo l’ordine del giorno:

1. INTERROGAZIONE A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE MANGIONE BARTOLO DEL GRUPPO “LISTA CIVICA TRE COLOMBE” RELATIVA AL SERVIZIO CIVILE;

2. ISTITUZIONE QUARTO POLO SANITARIO E POLICLINICO UNIVERSITARIO NEL COMUNE DI CALTANISSETTA – ATTO INDIRIZZO;

3. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE IN DATA 22/02/2023 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART.175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000;

4. DIBATTITO CONSILIARE RELATIVAMENTE ALLA GRAVE CRISI POLITICA CHE SI E’ DETERMINATA A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI EMMA ED AMICO;