“Si conceda subito la proroga ai precari covid. Il Governo starebbe pensando di fare, con i tempi della burocrazia, i concorsi per stabilizzare questo personale, ma senza alcuna proroga. Si conceda subito la proroga e contestualmente si imbastisca l’iter per indire i concorsi, altrimenti sarebbe l’ennesima presa in giro sulla pelle dei lavoratori”.

Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè.