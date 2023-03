Novantenne in campagna, con una ruota forata e senza telefono cellulare: soccorso dai Carabinieri

In campagna con un ruota forata e senza cellulare. Un 90enne in difficoltà è stato soccorso dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Trapani. I militari durante un servizio nelle campagne in zona Granatello, si sono imbattuti nel pensionato che, dopo aver forato la ruota, non era riuscito più a sostituirla rimanendo bloccato in una zona poco frequentata e non di passaggio.

Senza cellulare, l’anziano era nelle campagne da qualche ora senza poter rientrare a casa né chiedere aiuto. Dopo aver sostituito la ruota i carabinieri hanno contattato il figlio dell’uomo che, preoccupato per il mancato rientro del padre per pranzo, lo stava cercando disperatamente. Il nonnino è stato così riaccompagnato a casa.