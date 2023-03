Mussomeli, giovedì e venerdì santo e domenica di Pasqua. Attenzione ai divieti di sosta

MUSSOMELI –Gli attuali lavori in corso di esecuzione in Piazza Umberto non fermano o intaccano le tradizioni popolari della settimana santa, i cui riti, all’esterno, sempre assai partecipati, sono stati bloccati soltanto dalla emergenza pandemia. Ma quest’anno, a causa degli anzidetti lavori è stata, però, modificata preliminarmente la postazione, individuata, per motivi di sicurezza, in Piazza della Repubblica ed evidentemente sarà necessaria una ordinanza che prevede, appunto alcune modifiche nella viabilità. E così il giovedì santo 6 aprile sarà istituito il divieto di sosta temporaneo nella Piazza Umberto 1°, nella zona retro monumento ai Caduti e nella via Principe di Scalea, mentre sarà chiusa temporaneamente al transito veicolare il tratto di Via Palermo compreso tra la Piazza Umberto 1° e la Piazzetta Siracusa. Il venerdì santo, invece, saranno presenti più divieti per le diverse processioni della giornata che iniziano già dal mattino con l’Addolorata. Sono previsti: l’istituzione di divieti di sosta: nella Piazza del Popolo, nella Via D’Andrea, nella Piazza Umberto 1°, retro monumento ai Caduti, nella Via Principe di Scalea, nella Piazza Caltanissetta, nella Piazza della Repubblica e la chiusura della Via Palermo nel tratto compreso tra la Piazza Umberto 1° e la Piazzetta Siracusa, ove ritenuto necessario. Sempre il giorno 7 Aprile verranno chiuse al normale transito veicolare Piazza Caltanissetta e Piazza della Repubblica, a partire dalle ore 15 e fino alla deposizione del Cristo dal Calvario. Nel giorno di Pasqua, la situazione è la seguente: istituzione del divieto di sosta temporaneo nella Piazza Umberto 1°, retro monumento ai Caduti, nella Via Principe di Scalea, nella Piazza Caltanissetta, nella Piazza della Repubblica, nella Piazza Roma, e la chiusura temporanea della Via Palermo nel tratto compreso tra Piazza Umberto 1° e la Piazzetta Siracusa, ove ritenuto necessario. La collaborazione dei cittadini, dunque, sarà assai importante ed è auspicabile che ci sarà, per uno ordinato svolgimento dei riti della settimana santa. Attenzione, dunque, alla segnaletica che sarà sistemata in relazione all’ordinanza sindacale.