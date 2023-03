Mussomeli, Flash mob sotto la pioggia di aderenti al Misaac per la loro internalizzazione e stabilizzazione

MUSSOMELI – E’ stato un flash mob incalzato dalla pioggia, quello di ieri pomeriggio, 28 febbraio 2023, a cui hanno partecipato in diversi, arrivati anche dal Vallone, quali aderenti al Movimento per la internalizzazione e stabilizzazione degli assistenti all’autonomia e comunicazione. Una iniziativa prevista, preliminarmente in Piazza della Repubblica, ma poi spostatasi presso i portici della biblioteca comunale a causa della pioggia, per sostenere il DDL 236/2022 a favore della loro internalizzazione e stabilizzazione. Da sottolineare che proprio ieri presso le Commissioni del Senato 7° ( Cultura e Patrimonio Culturale, Istruzione Pubblica, Ricerca Scientifica, Spettacolo e Sport), e 10° ( Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale), – si sono avviati lavori parlamentari del DDL 236/2022. Si tratta di un disegno di legge che mira all’internalizzazione della funzione di assistenza all’autonomia e comunicazione nei ruoli dello Stato, e cioè presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e successiva stabilizzazione dei professionisti che, a vario titolo e con diverse denominazioni, svolgono la detta funzione; Da evidenziare anche che Il Misaac (Movimento per la internalizzazione e stabilizzazione degli assistenti all’autonomia e comunicazione) costituito da famiglie, associazioni di famiglie e assistenti, è un movimento Nazionale radicato in tutto il territorio Italiano.