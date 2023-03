Mondiali Youth Pesistica. Claudio Scarantino già carico: a Durazzo per dare il tutto per tutto

CALTANISSETTA. “Sono carico, darò il tutto per tutto”. E’ quanto ha dichiarato Claudio Scarantino alla vigilia della gara del campionato del Mondo Youth nella quale sarà impegnato domenica 26 marzo a Durazzo in Albania.

Il portacolori del Nucleo della Gioventù, figlio d’arte, ha sostenuto gli ultimi allenamenti e per domani è pronto per dare il massimo sulla pedana Mondiale con la maglia della Nazionale Italiana di Sollevamento pesi la cui delegazione è guidata dal capo delegazione Salvatore Scarantino. In queste ore sono tanti gli attestati di sostegno a Claudio Scarantino non solo da parte degli ambienti della pesistica nazionale ma anche dalla sua stessa Città: Caltanissetta.

Il fratello minore del campionissimo Mirco Scarantino in questi ultimi anni è cresciuto parecchio sul piano della personalità e del carattere divenendo atleta di punta del movimento pesistico nazionale. Domenica 26 marzo gareggerà nella categoria dei 61 kg e proverà a fare un risultato che gli consenta di consacrarsi tra i protagonisti nel panorama mondiale di categoria.

Insomma, una gran bella occasione per il giovane pesista nisseno figlio d’arte che a Durazzo proverà a far saltare il banco e ad ottenere un risultato che lo consegni alla storia. Sempre a Durazzo gareggerà successivamente, martedì 28 marzo, anche Gabriele La Barbera, che gareggia con il gruppo Fiamme Oro Caltanissetta.