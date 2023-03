Migranti, Musumeci: “L’Italia apra anche a quelli economici”

– L’Italia apra le sue porte anche ai migranti economici, perche’ non bastano i corridoi umanitari e i profughi a colmare le “migliaia di posti di lavoro” che gli italiani non riescono a occupare a causa della denatalita’. e’ l’appello lanciato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in un’intervista a La Stampa.

Parlando “da siciliano” che ha vissuto “il dramma dell’emigrazione in famiglia” oltre che da ministro, Musumeci ha auspicato che il governo “ponga fine allo stillicidio che ha prodotto 26 mila morti nel Mediterraneo” avviando “un processo graduale di accesso pure per i migranti economici”. “Servono scelte di comune accordo con l’Unione europea”, ha aggiunto, “per fortuna da qualche mese avverto una maggiore sensibilita’ a Bruxelles”.