Messina “Candidato sindaco Catania di FdI? Lo sceglierà la Meloni”

CATANIA (ITALPRESS) – Centrodestra nel caos e, per la scelta del candidato sindaco di Catania, la palla passa ai vertici nazionali della coalizione. “Aspettiamo che il presidente Giorgia Meloni la settimana prossima si esprima e scelga il nome del candidato”. Ruggero Razza, ex assessore regionale alla Salute o Sergio Parisi, ex assessore comunale della giunta Pogliese? “In ballo non ci sono solo loro. C’è una griglia di nomi su cui si esprimerà la premier Catania è la città più importante di questa tornata elettorale e la partita si gioca a Roma, dopo aver sentito i rappresentanti dei partiti a livello comunale, provinciale e regionale. Soprattutto se a livello regionale non si troverà la tanto auspicata unità”. Lo ha detto all’agenzia stampa Italpress Manlio Messina, deputato nazionale di Fratelli d’Italia e braccio destro del premier.

“Ogni partito della coalizione ha delle velleità – spiega -. La nostra, invece, non è velleità. A noi spetta il candidato sindaco perchè siamo il primo partito in Italia e in Sicilia. Abbiamo fatto un passo indietro sulla presidenza della Regione, per la forte pressione di Forza Italia e per il candidato sindaco di Palermo, dimostrando grande senso di responsabilità. Ora spetta agli altri alleati tirarsi indietro”.

