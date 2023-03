Maturità: Scuolazoo, 7 studenti su 10 non vogliono tornare a esame tradizionale

Secondo un recente sondaggio condotto da ScuolaZoo, il media brand più seguito dagli studenti italiani, la maggioranza dei maturandi non è d’accordo con la decisione del Ministero di tornare alla modalità di esami pre-pandemica (due scritti con le tracce decise dal ministero e un colloquio orale) e con commissari esterni (tre docenti della commissione d’esame provenienti da altre scuole).

Infatti, il 68% degli intervistati ha espresso la propria contrarietà a tale decisione, e ben 9 studenti su 10 sostengono che questa modalità di esame non rispecchia le competenze acquisite dagli studenti durante il periodo di Didattica a Distanza (DAD) imposto dalla pandemia. Il sondaggio è stato condotto su un campione di 630 maturandi provenienti in egual misura da licei e istituti tecnici-professionali, e ha fatto emergere anche altri rilevanti aspetti: il 63% degli intervistati si è detto preoccupato soprattutto per la prova orale con commissione esterna, il 19% teme di più la seconda prova e il 13% non approva i criteri di valutazione.

Solo una piccola parte degli intervistati ha espresso preoccupazione per le invalsi. Infine, oltre la metà degli studenti (56%) ha dichiarato di non avere capito completamente le modalità con cui avverrà l’esame di stato. Il 41,2% ha qualche dubbio, mentre un 15% ha candidamente ammesso di non averci ancora capito niente. Il rito dei “100 giorni”: con ScuolaZoo a Viareggio tra giochi, musica e riti propiziatori.

Quella dei “100 giorni alla Maturità” è una tradizione che si celebra tra gli studenti dell’ultimo anno e che rappresenta un modo per rilassarsi prima dei temutissimi esami. ScuolaZoo, la più grande community online di studenti in Italia, ha organizzato un evento interamente dedicato ai maturandi che potranno festeggiare tutti insieme e allontanare la tensione: l’appuntamento è lunedì 13 marzo, sul Belvedere delle Maschere di Piazza Mazzini a Viareggio. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Giants Events Animazione, ha deciso di tornare ad organizzare – dopo lo stop imposto dalla pandemia – l’evento ‘Mak P 100’, e ha coinvolto ScuolaZoo per accompagnare gli studenti tra riti propiziatori, scongiuri, giochi e tanta musica.

E ancora: interviste, contest, intrattenimento, dirette social, per un pomeriggio pieno di emozioni e divertimento. Il programma inizia alle 13:00 con un DJ-set dj set di Radio Bruno, per accogliere i partecipanti e coinvolgerli sul palco e sulla spiaggia. Alle 14:00 inizierà il “Bingo della Maturità” con lo staff di ScuolaZoo che inviterà i ragazzi del pubblico a salire sul palco e a partecipare al gioco. Seguiranno poi una serie di interviste (con domande e dubbi sulla Maturità) e una sessione di giochi in spiaggia, come il tiro alla fune e la gimkana.

Alle 15:45 sarà il momento del TikTok talent show: i migliori tiktoker presenti tra il pubblico saliranno sul palco per mostrare le loro abilità nelle coreografie. Tra musica e balli di gruppo, non mancherà anche un momento emozionale in cui i presentatori chiederanno ai partecipanti di segnare sulla spiaggia il voto della propria Maturità.

“Il Governo ha deciso di tornare all’esame di Maturità pre-pandemia dimenticando che i maturandi 2023 hanno subìto più dei predecessori le conseguenze della pandemia, sia sul piano psicologico che dal punto di vista della perdita degli apprendimenti”, commenta Valerio Mammone, Direttore Editoriale di ScuolaZoo. “Quando è cominciata la pandemia, i maturandi 2023 avevano da poco cominciato il triennio finale, triennio che hanno trascorso fra DAD, scuola a singhiozzo, in condizioni tutt’altro che favorevoli. La voglia di tornare alla normalità è comprensibile, tanto quanto il disappunto degli studenti”