Mafia, assoluzione Lombardo: “Perchè questi 12 anni di processo? Ha deviato il corso della storia siciliana”

“Non è una risposta che chiedo io. La chiedono altri autorevolissimi magistrati, ai quali qualcuno dovrebbe dare questa risposta. Perché questi 12 anni di processo? Perché questo processo. Poi vi dirò il perché”. L’ha detto l’ex governatore della Sicilia ed ex leader del Mpa Raffaele Lombardo commentando a Catania la sentenza della sesta sezione della Cassazione che il 7 marzo scorso ha giudicato inammissibile il ricorso della Procura generale di Catania contro la sentenza del 7 gennaio del 2022 che lo aveva assolto dalle imputazioni di concorso esterno alla mafia perché il fatto non sussiste e di reato elettorale aggravato dall’avere favorito il clan Cappello per non avere commesso il fatto.

Il Pg della Cassazione aveva chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado. Lombardo ha voluto incontrate la stampa a Catania insieme con la sua legale Maria Licata e il professore Vincenzo Maiello.

“Resto un uomo caratterizzato dalla propria storia e penso che ci saranno delle ripercussioni di carattere politico. Questo processo ha deviato il corso della storia siciliana. Personalmente darò una mano politicamente: ma spazio ai giovani”.

Lo ha detto l’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se fosse ‘disponibile’ per le amministrative del prossimo maggio a CATANIA.