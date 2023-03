Il montedorese Pietro Alba rieletto presidente della Camera di Commercio di Izmir in Turchia

MONTEDORO. Pietro Alba, montedorese, è stato rieletto Presidente della Camera di Commercio e dell’Industria Italiana di Izmir in Turchia. A rieleggerlo è stata l’Assemblea Generale Ordinaria della Camera di Commercio e Industria Italiana di Izmir. Nel suo discorso di apertura ha sottolineato che l’Italia nel 2022 ha registrato un incremento nelle importazioni e nelle esportazioni con la Turchia per un totale di 26,4 miliardi di dollari (+14,8), e più precisamente 14,081 miliardi di importazioni e 12,353 6 miliardi di esportazioni.

Parlando della tragedia del terremoto che ha colpito la Turchia, Alba ha sottolineato il generoso contributo dell’Italia e ha chiesto un minuto di silenzio per le numerose vite perse. Alba e il segretario generale Eren Alpar hanno poi presentato i risultati raggiunti dalla Camera di Commercio di Izmir tra il 2021-2022. L’Assemblea Generale ha approvato i rapporti finanziari e di attività per il 2022 e il piano di attività e bilancio per il 2023. Poi gli Organi dell’Associazione sono stati eletti per continuare le loro funzioni fino al 2025.

Pietro Alba è stato rieletto presidente, Sahika Ashkiner e Rebii Akdurak vicepresidente, Enrico Aliberti sayman e Bülent Akgerman, I şın Yılmaz, Enrico Bora Corsini, Enrico Friz e Mustafa Nafiz Delen come membri del Consiglio.