Gli alunni del King di Caltanissetta protagonisti dell’evento online “Echi di Primavera” per la “Giornata mondiale della Poesia”

In occasione della “Giornata Mondiale della Poesia”, martedì 21 marzo 2023, l’Istituto “Martin Luther King” di Caltanissetta e AG Book Publishing di Roma, hanno organizzato un reading poetico in modalità telematica dal titolo “Echi di primavera” per la “Giornata mondiale della Poesia”, evento che ha visto protagonisti gli alunni di Scuola Primaria e di Secondaria di I grado.

Sono intervenuti la prof.ssa Daniela Rizzotto, Dirigente scolastico dell’Istituto “M. L. King” di Caltanissetta, che ha aperto i lavori e porto i saluti istituzionali, Marella Giovannelli, poetessa e giornalista, che ha presentato il volume “Oltremare – Tra incontri e Poesie” edito da AG Book Publishing, il docente di Scuola Primaria e autore Salvatore Siina, il quale ha coordinato gli interventi, ha declamato le poesie degli alunni partecipanti e, in anteprima, ha annunciato la pubblicazione di “Verso la Poesia vol. 2” edito sempre da AG Book, un manuale didattico di poesia per alunni ed insegnanti, in uscita nei prossimi mesi. Gli alunni, seguiti dai loro docenti, hanno avuto la possibilità di far conoscere le loro opere. Le liriche sono state suddivise in sezioni specifiche quali poesie in rima, haiku e kireji, nonsense, poesie a rima sciolta su tematiche sociali.

E’ stato un incontro denso di emozioni, gli alunni del laboratorio “Verso la poesia” e delle varie classi dell’Istituto hanno avuto l’opportunità di interloquire con una poetessa straordinaria come Marella Giovannelli, che ha soddisfatto con le sue risposte la curiosità degli alunni. Si è costituito, in modo naturale, un clima favorevole e l’ascolto delle opere presentate ha portato a riflettere sulle tematiche affrontate: la contemplazione della natura, l’amore, l’amicizia, la violenza sulle donne, la strage dei migranti di Cutro, l’accoglienza, il fenomeno mafioso (il 21 marzo è anche la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie). La casa editrice invierà gli attestati di partecipazione all’evento per gli alunni autori delle opere.